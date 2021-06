Nazionale, Cristante: “Arriveremo preparati alla partita contro l’Austria, la stiamo studiando nei dettagli”

Sabato 26 giugno l’Italia affronterà l’Austria per gli ottavi di finale degli Europei. Il romanista Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Rivedere di nuovo la gente allo stadio è stato bello, una bella emozione, ha fatto bene a noi, all’ambiente a tutti. Giochiamo per tutti gli italiani, anche quelli all’estero. Speriamo di dare con le nostre prestazioni un po’ di gioia a loro dopo questo periodo difficile. Siamo un gruppo forte, solido, in tutti i 26 componenti e i risultati lo stanno dimostrando. Jorginho è un centrocampista molto bravo lo ha dimostrato in Nazionale e anche nel club, è Campione d’Europa. La partita contro l’Austria la stiamo preparando bene, agli ottavi ci sono tutte squadre forti non è mai facile, la stiamo studiando in tutti i dettagli e arriveremo alla partita preparati“.