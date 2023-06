Serata amara per l’Italia. Gli azzurri vengono sconfitti ancora dalla Spagna nella semifinale di Nations League col risultato di 2-1. Decisiva la rete fortuita nel finale di Joselu che è valsa la finale. Di Yeremi Pino e Immobile le altre segnature. Adesso la Nazionale di Mancini dovrà giocare la finalina per il terzo posto con l’Olanda. Tra le fila dei giallorossi Spinazzola in campo il primo tempo, mentre Cristante inserito nella ripresa. Pellegrini in panchina per tutto l’incontro.