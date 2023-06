Togliere il giallo, aggiungerci il blu. Rientrato in giallorosso, il futuro di Gonzalo Villar potrebbe seguire queste tonalità. Tornato dall’esperienza in prestito al Getafe, il centrocampista spagnolo è al gate dell’uscita della Roma. Tiago Pinto, nelle ultime ore a Londra, sta cercando una soluzione. Che, giustappunto, sembrerebbe assumere soprattutto contorni rossoblù.

Il classe 1997 è infatti attenzionato da Cagliari e Genoa. Entrambi i club neopromossi – con un pizzico di Roma vista la guida dei Ranieri dei sardi e la presenza nei liguri di Strootman – stanno pensando proprio a Villar per tentare la permanenza in A. Di sicuro non resterà alla Roma: il club giallorosso chiede 4 milioni per la cessione. Lo riporta gianlucadimarzio.com.