Non c’è due senza tre. La Roma prepara il terzo acquisto dopo Aouar, ufficializzato, e N’Dicka, per ora solo ufficioso ma che nella prossima settimana sarà effettivo. Un acquisto che avrà il sapore di ritorno. Pinto e Mourinho, oggi a pranzo insieme a Londra, hanno infatti deciso di affondare per Diego Llorente. Lo spagnolo sarà il terzo acquisto. È tornato al Leeds, ma presto potrebbe rientrare a Trigoria. Si studia una formula che possa soddisfare sia le esigenze del club inglese che della Roma. Lo riporta Calciomercato-L’Originale.