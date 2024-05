Pagine Romaniste – Dentro o fuori. La Roma di De Rossi, dopo l’eliminazione dall’Europa League subita contro il Bayer Leverkusen, vola a Bergamo per affrontare l’Atalanta di Gasperini. Primo tempo da dimenticare per i giallorossi. In 3’ minuti De Ketelaere firma la doppietta e porta in vantaggio i bergamaschi. Al 30’ gioco momentaneamente sospeso a causa del lancio di alcuni fumogeni e petardi. Nella ripresa al 66’ la Roma accorcia le distanze con il rigore segnato da Pellegrini. Al 93’ Koopmeiners si divora clamorosamente il 3-1 a porta vuota dopo essere stato servito da Lookman. Finisce con una sconfitta per i giallorossi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Djimsiti; Hateboer, Pasalic(75’ Scalvini) Ederson, Ruggeri(58’ Zappacosta), De Ketelaere(57’ Toure), Miranchuk, Scamacca(57’ Lookman).

A disposizione: Musso, Rossi, Bakker, Koopmeiners, Adopo, Bonfanti, Palestra, Comi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Diffidati: Djimsiti, Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners, Lookman.

Squalificati: –

Indisponibili: Toloi, Holm, Kolasinac.

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen(87’ Azmoun) Mancini, N’dicka, Angelino; Cristante(87’ Joa Costa), Paredes(46’ Bove),Pellegrini; Baldanzi(46’ Paredes),Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Karsdorp, Llorente, Smalling, Celik, Aouar, Bove, Zalewski, Joao Costa, Azmoun, Abraham.

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Lukaku, Mancini.

Squalificati: –

Indisponibili: Spinazzola, Dybala, Renato Sanches.

Ammoniti: 47’ N’Dicka (R), 58’ Koopmeiners (A)

Espulsi:

Marcatori: 17’ De Ketelaere (A), 20’ De Ketelaere (A), 66’ Pellegrini (R)

CRONACA

90’ + 4’ – L’Atalanta vince 2-1

90’ + 3’ – Koopmeiners si divora clamorosamente il 3-1 a porta vuota dopo essere stato servito da Lookman

90’ – Saranno 4 i minuti di recupero

77’- Roma vicinissima al pareggio: Pellegrini si inserisce benissimo, Carnesecchi respinge

73’ – La Roma si accende, Abraham si trova in ottima posizione per mettere dentro

66’ – Rigore per la Roma, Pellegrini riaccende le speranze dei giallorossi

54′- Bove ci prova dalla distanza: tiro centrale dalla facile presa per Carnesecchi

47’ – Ammonito N’Dicka

45’+1 – Pasalic si divora il 3-0. Atalanta vicinissima al gol

44’ – Palo di Koopmeiners su punizione

30’ – Gioco momentaneamente sospeso a causa del lancio di alcuni fumogeni e petardi

20′ – Raddoppia subito l’Atalanta, doppietta di De Ketelaere

17’ – Gol di De Ketelaere, Atalanta in vantaggio

3’ – Svilar reattivo sugli sviluppi di un corner, palla nuovamente in angolo

1’ – Inizia il primo tempo