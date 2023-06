Lorenzo Pellegrini sembra essere destinato a rinunciare alla finalina per il 3° e 4° posto della Nations League. Il capitano giallorosso infatti, a quanto riporta Sky Sport, avrebbe accusato un fastidio alla caviglia. Lo staff del CT Roberto Mancini per questo starebbe valutando di non rischiarlo. Era infatti previsto l’impiego del capitano giallorosso da mezzala a fianco di Cristante.