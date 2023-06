Edoardo Bove, dopo la sua prima stagione di buon livello con i grandi, ha attirato l’interesse di molte squadre. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Bologna sta cercando nuovi innesti per alzare il livello della scorsa stagione ed avrebbero individuato come prima scelta proprio Il classe 2002 romano. I felsinei però dovranno lavorare duramente per convincere il club di Trigoria a lasciar partire la sua stellina.