La Roma celebra il compleanno di uno dei protagonisti del terzo Scudetto, ma non solo. Vincenzo Montella spegne 49 candeline. “L’aeroplanino” viene celebrato dal profilo ufficiale della società giallorossa, con un video delle sue migliori giocate: dal gol al Parma, alla quadripletta nel derby contro la Lazio, accompagnato dalla scritta “Buon compleanno”. Per l’ex attaccante, oggi allenatore, 192 presenze in giallorosso (Dal 1999 al 2007 e poi nella stagione 2008/09) come calciatore e 84 gol. Montella ha anche guidato la Roma dalla panchina, prima nei giovanissimi dal 2009 e poi in prima squadra nel 2011.