LIVE Nations League, Olanda-Italia 0-0: al via la gara. Spinazzola e Zaniolo titolari

Dopo il deludente pareggio maturato nella sfida alla Bosnia di Edin Dzeko, torna in campo l’Italia e lo fa in casa dell’Olanda, per la seconda giornata del gruppo 1 della Nations League. Sette cambi nella formazione titolare per il CT azzurro Roberto Mancini. Tra i giocatori a scendere in campo dal primo minuto, ci sono anche due calciatori romanisti: Nicolò Zaniolo, esterno nel tridente d’attacco completato da Immobile e Insigne, e Leonardo Spinazzola, schierato da terzino sinistro nel 4-3-3 italiano. Solo panchina per Florenzi, Pellegrini, Cristante e Mancini. Da segnalare, nella compagine olandese, la presenza di Depay, attaccante accostato nelle ultime ore alla Roma, e la partenza dalla panchina di Kevin Strootman, ex numero 6 giallorosso. Gara iniziata alle ore 20:45 e risultato ancora sullo 0-0.