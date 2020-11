E’ terminata Italia-Polonia, quinta giornata valida per la Nations League 2020, col risultato di 2-0. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia erano assenti tutti i romanisti, bloccati la settimana scorsa dalla Asl e che quindi non hanno potuto aggregarsi ai compagni azzurri. In gol Jorginho nel primo tempo dal dischetto (27′) e Berardi nella ripresa (84′). Gli ospiti hanno terminato la gara in 10 a causa dell’espulsione di Goralski per doppia ammonizione.