Questa sera, allo Stadio Olimpico, è andato in scena il match di Nations League tra Italia e Belgio. Luciano Spalletti ha schierato Lorenzo Pellegrini dal 1′, con la maglia numero 10, mentre l’altro romanista Pisilli è stato messo in panchina ed è subentrato all’80’ per il suo esordio assoluto in Nazionale.

Lorenzo Pellegrini ha chiuso anzitempo la propria partita. Il capitano della Roma è stato infatti espulso al 40′ per un’entrata su Theate che era stata inizialmente sanzionata con un cartellino giallo. Il VAR ha poi chiamato l’arbitro per rivedere la decisione: cartellino rosso e Azzurri in dieci uomini. L’Italia in quel momento si trovava sul punteggio di 2-0, ma dopo appena un minuto ha subito il gol del 2-1. Il match si è poi concluso sul punteggio di 2-2 con la compagine belga che è riuscita a sfruttare la superiorità numerica.

Foto: [Claudio Villa] via [Getty Images for FIGC]