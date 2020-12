Nations League, il 6 ottobre Italia-Spagna a San Siro

Sarà la Spagna l’avversaria dell’Italia nella semifinale della Nations League 2020. Si giocherà nello stadio San Siro di Milano il 6 ottobre, mentre la sfida tra Belgio e Francia verrà ospitata all’Allianz Stadium di Torino il 7 ottobre. Finalissima per il trofeo in programma il 10 ottobre.

In occasione del sorteggio, l’Uefa ha ufficializzato anche il nome del Paese ospitante della Final Four che sarà l’Italia. La nostra nazione aveva dato a disponibilità a diventare la sede della fase finale del torneo, come Olanda e Polonia. L’esito della Final Four non inciderà sulla posizione dell’Italia nel ranking in chiave qualificazione ai prossimi Mondiali. La nostra rappresentativa infatti è già certa di essere tra le teste di serie.