Napoli-Under, ora si può fare

Corriere dello Sport (A. Giordano) – Tre anni, eppure sembra ieri. Dopo un immenso giro Cengiz Under potrebbe atterrare in quella Napoli che l’ha inseguito e poi perduto, per dettagli che restano avvolti nei misteri del mercato. Il turco fu scovato da Giuntoli in Turchia e, quando la trattativa si bloccò, la Roma, con Monchi, si intrufolò, sistemò quindici milioni di euro sul tavolo, garantì il 20% in caso di futura rivendita al Basaksehir e si portò a casa un’ala che ha le caratteristiche inseguite adesso da Gattuso. Napoli e Roma adesso vogliono incrociare le rispettive esigenze e prendersi il meglio d’uno scambio già pianificato: il Napoli vuole Under, alla Roma interessa Milik, che ha promesse con la Juventus. Insomma, si può fare, ma non immediatamente, perché Milik spera che la Juventus faccia uno sforzo e non venga conquistata da altri centravanti. Poi c’è da intendersi sulle quotazioni: la Roma sogna 35 milioni, il Napoli arriverebbe ad offrirne una decina di meno.