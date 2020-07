Napoli-Roma, le probabili formazioni. Mancini e Smalling in difesa, rientra Veretout dalla squalifica. Davanti il solito Dzeko

Pagine Romaniste – L’occasione per la Roma di ritrovare se stessa passa per Napoli. Gli uomini di Fonseca sono chiamati alla vittoria per riscattare le brutte prestazioni contro il Milan e, soprattutto, contro l’Udinese. La stanchezza comincia a farsi sentire, ma in questo momento l’allenatore, oltre alla condizione fisica, ha bisogno di carattere. Torna tra i pali Pau Lopez dopo la microfrattura al polso. Davanti allo spagnolo ci sono Santon, Mancini, Smalling e Kolarov. In mediana torna Veretout dopo la squalifica, affiancato da Diawara. In avanti, alle spalle di Dzeko, ci sono Kluivert, Pellegrini e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

SSC NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertenz, Lozano.

A disposizione: Karnezis, Idasiak, Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam, Lobotka, Elmas, Politano, Milik, Younes, Insigne.

Squalificati: -.

Diffidati: Demme, Koulibaly, Mertens, Milik, Zielinski.

Indisponibili: Malcuit, Ospina, Allan, Llorente.

AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fazio, Ibanez, Zappacosta, Spinazzola, Villar, Cristante, Pastore, Zaniolo, Under, Kluivert.

Squalificati: Perotti.

Diffidati: Dzeko, Kluivert, Santon.

Indisponibili: Juan Jesus.

Arbitro: Gianluca Rocchi.

Assistenti: Alassio-Tegoni.

IV: Manganiello.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Longo.