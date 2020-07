Napoli-Roma: ieri ascoltati Fienga e Manara

Il Corriere Dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma si difende dalle accuse del Napoli. Ieri pomeriggio l’amministratore delegato Guido Fienga e il medico sociale Massimo Manara sono stati ascoltati dalla Procura Federale per rispondere alle accuse del Napoli di non aver rispettato i protocolli relativi al distanziamento sociale negli spazi appositi del San Paolo nella gara di campionato lo scorso 5 luglio. Il club aveva deciso di presentare una richiesta di audizione dopo l’esposto presentato dal club azzurro immediatamente dopo la partita: prima il dottor Manara, che aveva firmato l’assunzione di responsabilità per la presenza dei giocatori in panchina, poi Fienga sono stati ascoltati dai sostituti procuratori Giorgio Ricciardi e Luca Scarpa. Nei prossimi giorni sarà il turno del vicepresidente Baldissoni e del team manager Gombar in qualità di testimoni.