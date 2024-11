Pagine Romaniste – Non ci sono stati grandi casi arbitrali in Napoli–Roma. La partita non ha vissuto di scontri od interventi particolari per Massa. Il gol di Lukaku è regolare, ma una grande imprecisione il direttore di gara l’ha fatta, come evidenziato con garbo da Claudio Ranieri nella conferenza stampa post gara del Maradona.

Il centravanti belga, infatti, commette due interventi duri, al limite del regolamento. Uno è una scivolata con allegato pestone su Celik; mentre l’altro episodio è lo scontro di gioco nella copia, precedente, dell’azione del gol: l’ex attaccante romanista, nel tentativo di cercare palla, colpisce Svilar al costato, col portiere giallorosso che rimane dolorante per qualche minuto.

Entrambe le situazioni, infatti, sarebbero state dovute punire con due cartellini gialli, che avrebbero dunque comportato l’espulsione del centravanti partenopeo. Fosse andata così, Lukaku sarebbe stato impossibilitato a deviare in rete il cross di Di Lorenzo che ha portato alla vittoria. Una svista, doppia, non da poco.

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Uno scorre il ruolino e pensa che sia un arbitro all’altezza: mediocre, invece, proprio virtù del curriculum, l’arbitraggio di Massa ieri al Maradona. Disciplinare da esordiente, cartellini gialli dati (e non dati) senza una logica.

Rischia molto Lukaku, due interventi da giallo. Il primo ai danni di Celik, la gamba è alta e tesa, il contatto non è pieno ma di striscio (altrimenti sarebbe stato rosso), ma il giallo manca. La prova è nel rimbrotto che fa l’arbitro al belga. L’altro quando entra con il piede sul petto di Svilar, anche qui senza offendere, ma l’intervento è imprudente, giallo codificato.

Regolare l’1-0: non c’è fallo di Lukaku ai danni di Svilar, sul cross di Di Lorenzo, l’attaccante azzurro tocca il pallone con il piede sinistro prima dell’inevitabile contatto con il portiere della Roma. Manca un giallo chiarissimo a Celik e a Cristante, che sgambetta Di Lorenzo in ripartenza solitaria.