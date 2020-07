Napoli, Ospina osserverà alcuni giorni di riposo dopo l’infortunio. Seduta tecnico-tattica ed esercitazioni di passaggio per la squadra

Il Napoli torna a lavoro dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica 5 luglio al San Paolo alle 21.45. Secondo quanto riporta una nota sul sito ufficiale del club partenopeo, la squadra si è divisa in due gruppi e i titolari scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri si sono allenati sul campo. Successivamente gli uomini allenati da Rino Gattuso hanno svolto esercitazioni di passaggio e una seduta tecnico-tattica, seguite da una partita a campo ridotto. Dopo l’infortunio di ieri Ospina osserverà alcuni giorni di riposo, ma i controlli effettuati hanno dato esito negativo. Llorente invece ha svolto lavoro in palestra.