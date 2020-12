Napoli, Hysaj e Rrahamani sono tornati positivi al Covid

Il Covid torna a bussare in casa Napoli. Come comunicato dalla società partenopea sul proprio profilo Twitter sono tornati positivi Hysaj e Rrahamani che sono in isolamento domiciliare. Gli altri giocatori sono tutti negativi.

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahamani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domicialire in attese di un nuovo tampone“.