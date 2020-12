Napoli alle spalle: Fonseca prepara le sfide in casa

La Repubblica (F.Ferrazza) – Paulo Fonseca riordina i pensieri e riparte, preoccupato non tanto dal ko di Napoli, quanto dalle condizioni dei suoi. Ha tante assenze e giocatori logori, in questa settimana confida di far recuperare un po’ di energie al gruppo, evitando i viaggi. Doppia sfida all’Olimpico per la Roma, che domani affronterà lo Young Boys in Europa League e domenica il Sassuolo, per provare a recuperare un po’ di punti in classifica. Non ci saranno Veretout e Mancini, per i quali si temono delle lesioni muscolari. Solamente oggi verranno effettuati gli accertamenti. Continua a lavorare a parte Smalling, che potrebbe tornare a disposizione domenica. In ritardo di condizione Dzeko e Pellegrini, che sembrano risentire del lungo isolamento causato dal Covid.