La Lega Serie A ha deciso di rifiutare le offerte presentate da Sky, Dzan e Mediaset, poiché ritenute troppo basse. Una prossima assemblea è stata programmata per il 14 luglio, con l’obiettivo di chiudere al più presto la questione. Ma il presidente della Serie A, Casini non esclude affatto la possibilità di un canale gestito dalla Lega: “Questa alternativa è reale, altrimenti non sarebbe stata prevista nel bando. La dinamica è quella già prevista“. I club sperano di poter trovare accordi più convenienti, perciò continueranno a trattare privatamente con le varie emittenti. Lo riporta Il Sole 24 Ore.