Nainggolan compie 35 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Nainggolan è uno degli idoli intramontabili per i tifosi giallorossi, e la Roma nel giorno del suo compleanno ha voluto dedicargli un post di auguri molto speciale. “Tanti auguri Radja!” recita il testo, in allegato la foto e i video della sua doppietta all’Inter nella stagione 2016/2017. Con la forza di un guerriero, la tecnica di un ninja e il carattere di un samurai, Radja è rimasto nei cuori di tutti i supporter romanisti non solo per l’attaccamento alla maglia ma anche per la forza di decidere sfide importanti come quella ricordata dalla Roma nel giorno del suo 35esimo compleanno.