La moviola: Mancini-Theo contatto dubbio, poi un rigore senza appello

La Gazzetta Dello Sport (E.Lusena)– Al 22′ Pellegrini a gamba tesa su Bennacer: l’intervento è al limite ma il giallo sembra adeguato. Al 48′ Theo Hernandez va giù in area, rivedendo le immagini Mancini appoggia la mano sulla spalla del rossonero e aggancia il piede destro dell’avversario. Il contatto è dubbio ma Giacomelli è lì e valuta decidendo per il non rigore. Nella ripresa all’88’ Theo anticipa Smalling che lo colpisce atterrandolo: rigore solare che l’arbitro assegna senza dubbi ai rossoneri, il silent check non può che confermare.