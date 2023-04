Mourinho vuole tenersi Wijnaldum anche nella prossima stagione

La Repubblica (M. Juric) – Tra i migliori in campo nella vittoria della Roma contro la Sampdoria c’è anche Wijnaldum, autore del gol del vantaggio (secondo consecutivo in casa) e del rigore calciato da Dybala: “Mi sentivo che prima o poi sarebbe arrivata questa prestazione. Ha giocato molto bene”, il commento di José Mourinho. Che vorrebbe riavere l’olandese anche la prossima stagione. Il centrocampista è in prestito dal Psg con la Roma che ha in mano un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

A Trigoria stanno ragionando sul suo acquisto, così come il calciatore sta capendo cosa ne sarà del suo futuro: “Non dipende dalla qualificazione in Champions – ammette Wijnaldum – l’ho già dimostrato scegliendo questo club la scorsa estate. L’allenatore mi ha dimostrato il suo interesse dato che mi voleva fortemente e io ho scelto volentieri questa squadra. È difficile sapere cosa succederà in estate perché ci sono altre parti coinvolte, ma qui sto bene e mi sento felice“.