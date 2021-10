Mourinho: “Vinci sempre” … E Lucio fa gli scongiuri

Il Tempo (E. Zotti) – Roma-Napoli è già iniziata. Dopo il fischio finale di Roma–Empoli è andata in scena una “gag improvvisata” tra José Mourinho e Luciano Spalletti, che – durante le interviste post partita – hanno scherzato a distanza in vista del big match tra giallorossi e azzurri in programma il 24 ottobre all’Olimpico.

“Grande Spallettone. Ma che vuoi vincerle tutte?! Secondo me tu devi perdere la prossima (in trasferta, ndc)”, ha esclamato il portoghese scatenando la reazione di Spalletti che – dopo un immancabile gesto scaramantico – ha risposto a tono allo Special One: “Stai buono tu che sei pericoloso! Guarda che a Napoli abbiamo tutti gli amuleti…“.