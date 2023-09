La Repubblica (M. Juric) – Tutta la Roma si ritroverà questa mattina sui campi di Trigoria per preparare la sfida di domenica sera contro l’Empoli. Sarà il primo vero allenamento con tutti a disposizione per José Mourinho dopo due settimane di allenamenti intimi e contati, tra partenze per le nazionali e infortunati. E proprio l’argomento infermeria è quello che preoccupa di più a Trigoria.

La pausa ha regalato 15 giorni di bonus ai tanti (troppi) giocatori già out dopo 270’ di campionato. Dybala, che non è partito per l’Argentina, non ha mai visto il campo, in questo suo personale piano di recupero dall’infortunio muscolare fatto di tanta palestra e macchinari. Oggi l’argentino dovrebbe tornare a far parte del gruppo squadra per mettere nelle gambe due allenamenti veri e puntare una maglia da titolare domenica.

Chi certamente giocherà dal 1’ è Lukaku, tornato ieri dal Belgio caricato dai due gol in Nazionale e pronto a formare la coppia da sogno con l’amico Paulo. Dalla carovana Italia è tornato Spinazzola, mai utilizzato da Spalletti, oltre a Cristante, pronto a riprendersi la maglia da mediano tolta da Paredes nelle prime tre giornate.

Chi ancora preoccupa è Renato Sanches, da oltre 20 giorni in cura per una lesione muscolare. Pellegrini e Mancini, tornati malconci dall’avventura azzurra, invece oggi torneranno a disposizione di Mourinho, pronti a partire dal primo minuto domenica sera.

Nelle segrete stanze di Trigoria si attendono buone notizie per gli infortunati Zalewski ed El Shaarawy, assenti da oltre una settimana dai campi di allenamento. Nebbie e misteri che proverà a diradare José Mourinho sabato pomeriggio, quando tornare a parlare in conferenza dopo il silenzio stampa post Milan.