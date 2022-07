Mourinho, un silenzio che fa rumore

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo – J. Aliprandi) – Mourinho è atterrato a Fiumicino alle 8,30 della sera, quando il sole era ancora caldo e l’autostrada era affollata da chi stava tornando dal mare. Quaranta giorni dopo la vittoria della Conference League lo Special One si rimette al lavoro, il raduno è fissato per domani, dal 12 al 24 agosto la Roma si trasferirà in Portogallo.

Dopo un periodo di vacanza, durante il quale ha sempre seguito il mercato della Roma, l’allenatore ha creato attesa per il suo ritorno, postando foto sui social, ribadendo di volere una squadra competitiva. Tiago Pinto, dopo aver messo a segno tre acquisti, è a metà del lavoro. Per centrare l’obiettivo fissato da Mourinho mancano due centrocampisti e poi resta da risolvere l’enigma Zaniolo.