Mourinho: “Tutte le partite sono importanti. L’obiettivo è vincere il girone” – VIDEO

Alla vigilia della partita di Conference League contro il CSKA Sofia, la prima della fase a gironi della competizione, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Tutti gli obiettivi sono importanti, tutte le partite sono importanti. La prossima partita è sempre quella più importante. Nessuno pensa a Verona, tutti pensano al CSKA, è così che voglio e che lavoriamo. E’ una competizione lunghissima, una competizione che inizia con questa fase dei gironi, l’obiettivo è ovvio: vincere il girone. Però siamo più pragmatici e pensiamo solo alla partita di domani. Vincere sarebbe molto importante“.

Come sta la squadra?

Benissimo. Oggi abbiamo avuto in campo tutti i giocatori. Ovviamente non parlo di Spinazzola, ma tutti gli altri 23 giocatori erano in campo senza problemi. Stiamo vivendo un momento positivo a questo livello.

Tutti sono titolari…

Certo. Per questo diciamo che non esiste una partita più importante di un’altra. La prossima partita è una gara molto importante, se facciamo qualche cambio – che faremo – è importante che tutti capiscano che è per vincere. I cambi si fanno per diverse ragioni, non perché la partita non sia importante. La partita è importante.