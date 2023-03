Mourinho torna da Lisbona e cerca soluzioni. Difesa in emergenza: tocca a Llorente

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Il volo da Lisbona, supponiamo, sarà stato pieno di pensieri. José Mourinho, sbarcato ieri sera a Fiumicino, oggi ricomincerà gli allenamenti a Trigoria, affrontando una vera e propria emergenza in difesa. Contro la Sampdoria, infatti, ci saranno Mancini e Ibanez squalificati, così come Cristante, che sarebbe stato adattabile nel reparto arretrato.

Non basta, perché allo Special One mancherà anche Karsdorp, che è stato operato ai ginocchio destro. È allora io Special One dovrà inventarsi qualcosa. Detto che Smalling e il nuovo arrivo Llorente saranno di sicuro titolari, se vorrà confermare la difesa a tre potrebbe ripescare Celik per fargli fare il centrale di destra, oppure arretrare Matic in mezzo al due difensori dl ruolo per fare impostare li ruoto dal basso, proprio come ha fatto spesso Cristante nell’era Fonseca.