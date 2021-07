Mourinho: “Tifosi della Roma, sto arrivando!” – VIDEO

L’attesa è ormai terminata. José Mourinho sta per arrivare a Roma. Ad annunciarlo lo stesso tecnico giallorosso tramite il profilo Twitter della società capitolina. Le sue parole: “Tifosi della Roma, sto arrivando!“. Lo Special One sbarcherà all’aeroporto di Ciampino alle ore 14 con un volo privato della compagnia Friedkin. Poi subito direzione Trigoria per incontrare lo stesso presidente e cominciare, probabilmente, i 5 giorni di quarantena stabiliti dal Governo italiano.