Mourinho: “Stiamo lavorando per gestire i momenti della partita. Zaniolo? Nessun problema di eccesso di energia”

In vista della gara di domani con il Trabzonspor, José Mourinho ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ecco le parole del tecnico della Roma.

Sulla gestione delle difficoltà della Roma.

Mi è piaciuto, ovviamente è difficile dominare per 90 minuti e, anche se non prendi gol, ci sono sempre momenti di difficoltà in una partita. Stiamo lavorando per gestire i momenti della partita: se dobbiamo pressare alto, non lo faremo per 90 minuti. L’avversario dovrà avere momenti in cui è più forte di noi, come noi dobbiamo abbassarci e giocare più basso. Il risultato arriva come conseguenza di questo tipo di mentalità, siamo consapevoli delle difficoltà in ogni partita. Dobbiamo essere bravi dal punto di vista emozionale, senza panico, senza perdere il controllo. Mi è piaciuto nelle prime partite, anche se non avessimo segnato e poi vinto.

Zaniolo ha un eccesso di energia che va gestito?

Non c’è, l’energia è sempre positiva. Quello che ha fatto, senza giallo, è stato fantastico. La squadra ha perso palla in una rimessa laterale e lui ha fatto uno sprint di 30 metri per compensare a un errore dei compagni. Ha fatto molto bene. Se non avesse avuto un giallo, era da applausi. Mi sarei alzato dalla panchina per applaudire. Quella è stata l’immaturità di un ragazzo che non domina le emozioni che ha fatto qualcosa che va fatto senza ammonizione. Sono contento per lui, se torna in Nazionale è un momento bello.

Con il Trabzonspor vede meglio Abraham o Shomurodov?

Entrambi, anche Borja. Sono 3 giocatori bravi, diversi ma di qualità. L’attacco è una delle posizioni in cui siamo più forti di prima: l’anno scorso Dzeko e Borja, quest’anno sono in 3 con caratteristiche diverse. Non abbiamo un problema in quella posizione, sicuramente”

Ha detto che negli ultimi giorni di mercato può succedere qualcosa. La rosa può essere completata con il centrocampista fisico e con i tempi di regia?

Quando l’ho detto intendevo che la porta si può aprire in due direzioni: magari è più facile che si apra in direzione d’uscita che non in entrata.

Le manca un giocatore con quelle caratteristiche?

Conosci qualche allenatore soddisfatto della sua rosa? Forse Pochettino (ride, ndr).