Mourinho sogna il tris di Coppa: un trofeo che vale 20 milioni

Il Messaggero (A.Sorrentino) – La Conference League è la Coppa in cui si tufferà la Roma da domani. Il 24 maggio è programmata la finale a Tirana. E’ una competizione che ha il suo perchè visto che il livello delle partecipanti sarà più o meno quello dell’Europa League: hanno lo stesso inno e logo quasi uguale. Il montepremi non è disprezzabile, anche se non ci aggiusti il bilancio. In ogni caso i Friedkin e Mourinho vogliono che la Roma sia protagonista. Si gioca il giovedì che vuol dire energie preziose che vanno via per la gara di campionato tre giorni dopo. Entrare alla fase a gironi vale già un premio di 2,94 milioni di euro. Poi nel gruppo vincere una partita varrà 500mila euro, pareggiarla 166mila. Trionfare nel girone porterà 650mila euro e arrivare secondi 325mila. Poi premi a salire per ogni passaggio del turno fino ad arrivare ai 3 milioni se si arriva in finale. Considerato poi il market pool, aggiudicarsi la Conference League farà guadagnare dai 15 ai 20 milioni di euro, incassi dello Stadio esclusi.