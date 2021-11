Mourinho si scopre Felix

Il Tempo (A. Austini) – Le promesse vanno mantenute. Lo sa bene José Mourinho che con Felix ha saputo toccare i tasti giusti per infondere fiducia nel ragazzo che a Genova ha rimesso a posto una partita più complicata del previsto. Ieri lo Special One ha consegnato al diciottenne le scarpe che gli aveva promesso in caso di gol a Marassi: la scena è stata filmata e postata dal giocatore su Instagram che – dopo alcuni minuti – è stato costretto a modificare il post a causa di un fraintendimento generato da una battuta pronunciata da una voce fuori campo “dentro ci sono le banane”.

A spegnere qualsiasi polemica è stato lo stesso Felix: “Voglio assicurare a tutti che non mi sono offeso in nessun modo per il commento in sottofondo nel video, e che credo sinceramente non ci fosse nessuna intenzione di tipo razzista“. Sul campo il classe 2003 ha dato le risposte che Mourinho si aspettava – anche a Cagliari si è rivelato prezioso per ribaltare la gara – e ora può davvero rivelarsi una scelta in più tra le alternative a disposizione del tecnico. Un’esplosione che riduce ancor di più le possibilità di permanenza di Borja Mayoral: l’entourage dello spagnolo sta cercando una soluzione già per gennaio – la Fiorentina è in pole – e la sua esperienza al Fulvio Bernardini sembra essere arrivata al capolinea.

Da questa mattina intanto la squadra tornerà a lavorare agli ordini dello Special One per preparare il match con lo Zorya. Dopo l’exploit di Felix – sarà assente giovedì non essendo stato inserito in lista Uefa – l’altro obiettivo di Mourinho è quello di restituire continuità a Zaniolo, che ha cominciato le ultime due gare dalla panchina.

Il tecnico, che considera il numero 22 uno dei talenti più puri della rosa, è consapevole delle qualità del giocatore e per questo durante gli allenamenti spesso lo incita chiedendogli di dare il massimo. La gara di Conference League può essere l’occasione giusta per tornare a lasciare il segno e ricominciare a segnare: se dovesse essere riproposta la difesa a tre, Zaniolo potrebbe essere schierato dietro le punte al posto di Pellegrini.

Un ruolo che Nicolò sa fare, che lo renderebbe protagonista del gioco consentendogli di provare a scardinare la difesa avversaria passando per vie centrali. Per continuare a vincere e provare a lottare per il quarto posto, il contributo di Zaniolo è fondamentale e Mourinho lo sa. La voglia del ragazzo di fare bene con la Roma è lampante – la sua esultanza al primo gol di Felix parla da sola – serve soltanto la partita giusta per tornare ad essere protagonista. Magari a cominciare da giovedì sera.