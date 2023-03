Mourinho si affida ai titolari, Belotti è ok

Il Tempo (M. Cerulli) – Undici titolari per puntare ai quarti di finale. I giallorossi oggi scenderanno in campo per confermare il risultato d’andata all’Olimpico, con Mourinho che nella giornata di ieri ha visto l’infermeria svuotarsi. Recuperati Pellegrini e Belotti: il capitano giallorosso è sceso in campo con il caschetto protettivo – poi rubato per scherzo da Mancini – e un cerotto, ed è pronto a indossare una maglia da titolare per la sfida di questa sera. Partirà invece dalla panchina il Gallo, che ieri si è allenato con un tutore alla mano. In porta ci sarà il solito Rui Patricio, mentre la difesa sarà affidata al terzetto composto da Smalling, Ibanez e Mancini. Turno di riposo per Zalewski ed El Shaarawy: sulle fasce dovrebbero infatti agire Karsdorp sulla destra e Spinazzola a sinistra. Centrocampo Matic-Cristante. Sulla trequarti, oltre al recuperato Pellegrini, ci sarà Dybala, autore dello splendido gol da fuori area col Sassuolo. Il ruolo da centravanti sarà invece occupato da Abraham.