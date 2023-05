Mourinho senza mezza squadra: tutto su Pellegrini e Abraham

Leggo (F. Balzani) – La conta di Mourinho e una tappa infrasettimanale che vale un pezzo di Champions. Stasera la Roma a Monza cerca quei punti sfumati all’ultimo secondo contro il Milan. E dovrà farlo senza tanti titolari. Ancora out Smalling, Wijnaldum, Karsdorp e Llorente, in forte dubbio Dybala che comunque non partirebbe titolare.

A loro si sono aggiunti Kumbulla (stagione finita), Matic (squalificato), Belotti che proverà a recuperare per fine mese. Definirla emergenza sembra riduttivo anche se molti di loro hanno preso parte comunque alla trasferta per star vicino ai compagni.

Le ancore di salvezza si chiamano Pellegrini e Abraham, rinfrancati dal ritorno al gol nelle ultime giornate. A centrocampo sarà ancora il turno di Bove, torneranno titolari El Shaarawy e Solbakken per dare un minimo di ricambio.

Il vero dramma (sportivo si intende) si vive in difesa dove Mourinho è costretto a un’altra rivoluzione e convocare il giovane Keramitsis. Il tecnico ha provato Celik e Cristante dietro, ma se Bryan dovesse essere retrocesso bisognerebbe spostare anche Pellegrini sulla mediana. L’alternativa è il ritorno alla difesa a 4.