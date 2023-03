Mourinho senza difesa: Celik ci riprova

Il Messaggero (S. Carina) – Non conosce mezzi termini. O gioca sempre o non lo fa mai. Appena arrivato, per un periodo sembrava insostituibile. Poi a ottobre Celik si fa male in Roma-Betis: il turco torna a disposizione a ridosso del derby e alla ripresa del campionato riacquista il posto da titolare. Quattro gare di fila dal 1′, la Roma ne vince tre e pareggia una: sembra il trampolino di lancio. Poi arriva la Cremonese, Celik è semplicemente disastroso.

E da quel momento inizia un lunghissimo calvario fatto di esclusioni, panchine e qualche scampolo qua e là. Sette minuti con l’Empoli, un tempo col Salisburgo, 21 minuti con il Verona e la bellezza di 7 panchine consecutive senza registrare un secondo in campo. Nemmeno a dire che al suo posto sulle fasce la Roma voli, ma tant’è: Celik sparisce nuovamente.