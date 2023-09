Lo Special One ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita del match tra Roma e Empoli. Ecco le dichiarazioni di Mourinho:

Non è riuscito a lavorare durante questa sosta come avrebbe voluto. Lei ha detto che se ha disposizione tutti i giocatori la Roma può essere forte, a che punto siamo?

“Non lo so, ma non vicino al nostro potenziale. Se giochiamo tutti insieme, anche 5/4 partite abbiamo grande potenziale”.

Dal primo minuto Sanches cosa si aspetta?

“Abbiamo tutto amore per lui. Negli ultimi anni purtroppo, anche una squadra fortissima come il Portogallo l’aspetto. Ha grande potenziale. Oggi abbiamo avuto la sorpresa di Aouar e va Renato. La squadra deve giocare bene per far sentire lui a suo agio”.

Senza Smalling come va la difesa?

“C’è la possibilità di far giocare Cristante li. Quando ti manca il centrocampo è per forza così. Llorente giocherà centrale, sta facendo bene. Non è un test ne un esame ha grande possibilità di crescere con noi”.