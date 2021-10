Nel corso del secondo tempo di Roma-Napoli, José Mourinho ha preso il cartellino rosso per doppia ammonizione. Secondo Massa troppe proteste del tecnico portoghese che però non ha smesso di condurre i suoi. Come si vede dal suo profilo Instagram, Mourinho è rimasto sulla scala degli spogliatoi per farsi vedere e sentire. Sul social ha voluto anche scherzare sull’accaduto:

“Quando non hai il biglietto e vuoi disperatamente vedere una bella partita di calcio“.