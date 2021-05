Mourinho sceglie il cuore della Capitale

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Mourinho prenderà casa in centro. Per adesso la sua è soltanto suggestione perchè soltanto quando si trasferirà a Roma deciderà dove abiterà, ma l’intenzione è di andare a vivere nel cuore della città. Come Liedholm e Capello. Il Barone non abitava tanto lontano dal Ghetto, mentre Capello si divideva tra viale Aventino e Circo Massimo. Mou vorrebbe emularli per vivere a pieno la città, ma è anche una persona estremamente riservata. Deciderà insieme alla moglie così come ha fatto Fonseca che dopo qualche giorno in hotel hanno deciso di vivere tra Monteverde e San Pietro. Spalletti, invece, si è diviso tra Casal Palocco e l’Eur. Stesso discorso per Montella e Di Francesco. Zeman non si è mai mosso dal Fleming, Luis Enrique viveva addirittura all’Olgiata. Per Mourinho, in ogni caso, saranno fondamentali privacy e sicurezza, come è sempre stato nel corso della sua carriera.