Mourinho: “Ronaldo ha dimostrato di essere ancora un top player. Si contende la Scarpa d’Oro con Harry Kane, Benzema e Mbappé”

“Ronaldo prima o poi diventerà il più grande marcatore del calcio internazionale. Con i due gol per il Portogallo contro l’Ungheria, ha 106 reti messe a segno per il suo paese – solo tre dietro l’iraniano Ali Daei – e ha battuto il record di Michel Platini di gol alla fase finale degli Europei. I suoi 11 gol agli Europei sono i gol che mi piacciono nel suo record, ci sono tanti gol contro Andorra o Lussemburgo ma questi sono quelli che contano. Ha dimostrato ancora una volta di essere ancora un top player. Non farà il tipo di corsa che ha fatto Kylian Mbappe contro la Germania, ma segnerà gol fino al suo ultimo giorno in campo. Come previsto, Cristiano e Romelu Lukaku sono già lì con due gol ciascuno. Insieme a Harry Kane, Karim Benzema e Mbappé, si contenderanno la Scarpa d’Oro“.