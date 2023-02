Mourinho: “Roma bella, mi è piaciuto tutto. El Shaarawy è stato sacrificato. Belotti è un grande lavoratore, Wijnaldum sta tornando”

La Roma è agli ottavi di Europa League. Il Salisburgo è stato rimontato: 2-0 dei giallorossi. Al termine della partita, José Mourinho ha commentato la gara.

MOURINHO A SKY SPORT

Una qualificazione strameritata. È la Roma più bella della stagione?

È una Roma bella che ha fatto risultato importante è come hai detto, una partita completa a tutti i livelli. Una volta in più squadra e gruppo, empatia e solidarietà. Mi è piaciuto tutto, però non posso lasciare di non dire che il mio staff ha fatto un lavoro fantastico. Noi allenatori siamo il prodotto finale di un lavoro di tanta gente. I miei ragazzi, gli analisti hanno fatto un gran lavoro per aiutarmi a preparare la squadra meglio possibile. Voglio parlare di El Shaarawy, perché è stato il mio sacrificato. Però non avevo un piano B se giocava da titolare. Tammy c’era solo per poco, non avevo Solbakken. Era il mio uomo per entrare e cambiare struttura, dinamica e intensità per 20 minuti o altri 30. E mi dispiace perché sta giocando benissimo, sta giocando un mese di alto livello e mi spiace per lui, ma anche questo è dimostrazione di come funziona tra di noi. Glielo ho spiegato e ha accettato, sono contento di questo spirito di squadra. Una grande vittoria contro una squadra di Champions League è una squadra che è piena di qualità.

La generosità di Belotti? Tutto lo stadio lo applaudiva per il suo atteggiamento?

Meritatissimo, ci sono attaccanti che non fanno niente, non fanno gol. Questo ragazzo anche quando non fa gol lavora tanto per la squadra, è un lavoratore incredibile. Al di là del gol ha fatto una grande performance, non io, ma tutti gli ultras siamo riconoscenti del lavoro che ha fatto