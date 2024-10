Roma-Siviglia è una ferita ancora aperta, per i tifosi della Roma e non solo. José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia di Twente-Fenerbahce è tornato a parlare della tanto agognata finale di Europa League. L’assistente di gara sarà Stuart Attwell, che nella finale contro gli spagnoli ricopriva il ruolo di VAR. Queste le parole dello Special One: “Non è un problema, credo nell’onestà degli arbitri. Ma ho brutti ricordi, è stato un giorno molto brutto per loro e ha influenzato la storia di un club (la Roma, ndr), dei tifosi, dell’allenatore e dei giocatori. Non lo dimenticherò”.