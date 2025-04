Ha del clamoroso quello che sta vivendo la Sampdoria, attualmente 17esima in Serie B. La squadra blucerchiata sta vivendo un ulteriore incubo: la retrocessione in C. Semplici è stato esonerato, dopo il ko contro il Frosinone, ora sono alla ricerca di un nuovo tecnico. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, il presidente della Samp, Matteo Manfredi, avrebbe già avviato contatti diretti con l’ex ct della Nazionale, con cui ha un rapporto di amicizia. La notizia coinvolge la Roma, dato che l’ex Inter, è stato più volte accostato alla panchina giallorossa, nonostante non siano arrivate conferme da entrambe le parti.