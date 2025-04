Termina 0-3 il match tra Empoli e Bologna, valido per la semifinale di andata di coppa Italia. Felsinei che passano in vantaggio con Orsolini al 23′ minuto su assist di Odgaard, 6 minuti dopo Dallinga raddoppia grazie a Ndoye. Nel secondo tempo al 51′ minuto, i ragazzi di Italiano trovano la terza rete, segna sempre il centravanti olandese, il solito Ndoye serve un pallone solo da spingere in porta. Partita a senso unico al Castellani, risultato che spedisce il Bologna verso la finale di coppa. Per i toscani, sarà necessaria una rimonta, quasi impossibile, nella partita di ritorno del 24 aprile.