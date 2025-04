Dopo due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, la Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria per preparare il big match di domenica sera contro la Juventus allo Stadio Olimpico. Una notizia positiva per il tecnico giallorosso è il ritorno in gruppo di Zeki Celik, che ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale e punta a una maglia da titolare contro i bianconeri.

La sua presenza è particolarmente importante vista l’assenza di Alexis Saelemaekers, squalificato per la prossima partita. Tuttavia, permangono preoccupazioni per Devyne Rensch, che non si è ancora allenato con il resto dei compagni e la cui convocazione appare incerta. Ranieri, sempre focalizzato sul mantenere alta la concentrazione della squadra, ha dichiarato durante l’allenamento: “Non mi piace chi si dispera, c’è un’altra occasione!”.