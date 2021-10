Mourinho: “Risultato giusto, ma io quel 6-1 non lo perdono”

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – A testa bassa, senza vinti né vincitori, ma con una certezza: “Uno 0-0 del genere vent’anni fa all’estero non l’avrebbe visto nessuno, questa invece è stata una grande partita, con risultato giusto. Io e Spalletti siamo allenatori migliori di un tempo e la Serie A è appassionante”.Parole e musica di José Mourinho, che fotografa una sfida intensa. Si comincia con i fischi feroci a Spalletti, i cori per Totti (che l’ex capitano ha postato sui suoi social), quelli beceri e i tifosi della Sud che su uno striscione rimandano al mittente l’idea del club di risarcire i 400 tifosi che avevano seguito la squadra a Bodo. “Non ha prezzo il nostro amore. Il risarcimento lo vogliamo dal campo fino a fine stagione”.

Una prima conseguenza, però, è lampante: la tribuna punitiva per Reynolds, Kumbulla, Diawara, Villar e Mayoral. “Spiegare è difficile – dice lo Special One -. Sono m e s s a g g i p e r l o s p o g l i a t o i o . Purtroppo il calcio è crudele. Quel 6-1 rimarrà nella mia storia ed è difficile perdonare, ma io non metto la croce sopra, conto di recuperarli. Se torneranno dipende da loro. Io ho 13-14 giocatori, perché abbiamo speso molti milioni per “ripulire” quanto era stato fatto prima. Con Cagliari e il Milan giocherà la stessa squadra. Mi avrebbe fatto piacere avere al 70’ due terzini freschi per cambiare la partita, ma non li abbiamo”.

Meno giusta gli è parsa la sua espulsione. “Non avevo mai visto una partita con tutti e due gli allenatori espulsi. Non ero contento di una decisione, ma tornavo verso la mia panchina agitando le braccia. Nessuna parola fuori luogo. Eppure Massa non ha arbitrato male. La classifica? Ho dei rimpianti. Dovremmo avere qualche punto in più, però siamo lì”.

E sul terreno è feroce: “Dalla tribuna sembra bello, invece è pieno di sabbia verde». La chiusura è su Insigne. “Torno a casa con la sua maglia. In campo gli ho detto: “Sei bravo, lascia in pace l’arbitro””. E Mou sorride. Titoli di coda su Zaniolo. “Bella partita, a entrambe è mancato solo il gol. Bodo è dimenticata. Ora sotto con Cagliari e Milan, per vincere”.