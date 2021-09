Mourinho ricorda Simon Greenberg: “Era la mia ombra, mi mancherà”

La scorsa settimana Simon Greenberg è deceduto dopo una breve malattia. Aveva lavorato come direttore della comunicazione e delle relazioni pubbliche con José Mourinho al Chelsea. Il tecnico della Roma lo ha così ricordato: “Simon era la mia ombra, il mio amico e un uomo di fiducia durante il mio primo periodo al Chelsea. Abbiamo riso insieme, festeggiato insieme e in alcune occasioni siamo anche stati in disaccordo. Ma per quanto fosse bravo, e per quanto si sforzasse, non riusciva a convincermi ad amare il cricket”, scherza lo Special One che poi conclude: “Mi mancherà. Riposa in pace amico mio”, le parole riportate dal Daily Mail.