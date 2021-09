Mourinho pronto al tour de force: per la Roma 22 gare in 102 giorni

corrieredellosport.it – Il riposo per la Roma sta per finire. I giocatori lunedì torneranno ad allenarsi a Trigoria in vista della partita contro il Sassuolo di domenica 12 settembre. Da lì comincerà un vero tour de force per i giallorossi che scenderanno in campo per 22 volte in soltanto 102 giorni e quasi sempre di sera. Le eccezioni sono per il match contro il Venezia, alle 12.30, e contro l’Atalanta il 18 dicembre. Finora in campo sono scesi sempre gli stessi 11 titolari, ma ora probabilmente entrerà nel vivo anche il turnover quando la Roma in Coppa avrà delle avversarie alla portata.