Corriere della Sera – “Manco dal campionato portoghese da quasi 20 anni ma essere riconosciuti in patria è sempre qualcosa di speciale“. Parola di Special One. Tra i tanti riconoscimento, José Mourinho ha ricevuto anche il premio “Talento que Marca o Mundo” assegnato dalla Lega portoghese: “Alla Roma abbiamo vinto la Conference League, che ovviamente non è la più grande competizione organizzata dell’UEFA, ma era l’unica l’unica che mi mancava e, onestamente, credo di essermela meritata“.