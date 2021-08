Mourinho: “Peccato che quando la gente canta l’inno i giocatori non siano ancora in campo” – VIDEO

Al termine della vittoria di ieri sera (3-1) contro la Fiorentina, José Mourinho ha parlato ai microfoni di Roma Tv+. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma. “È un peccato che quando la gente canta l’inno i giocatori non siano ancora in campo“, ha detto lo Special One. Qualora però le richieste delle varie società dovessero essere numero, la Lega Serie A potrebbe attuare una modifica al protocollo. Chissà se prenderà piede quest’idea.

