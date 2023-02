Mourinho: “Partita dura, campo orribile. Non volevamo questo risultato. Abraham ha giocato bene”

Josè Mourinho è stato intervistato nel post partita della gara pareggiata per 1-1 contro il Lecce di Baroni. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

A caldo: due punti persi o uno guadagnato?

Partita difficile, dura. Ovviamente si vede per il nostro atteggiamento che non è il risultato che volevamo. Partita molto dura, intensa. Campo orribile. I giocatori hanno avuto tanti problemi per giocare di prima. Difficile giocare calcio di qualità. Il modo in cui giocano loro è difficile. Abbiamo avuto possibilità di fare il secondo gol: in queste partite poi ne arrivano più. Ai miei giocatori non dico nulla di negativo. Non è il risultato che volevamo, ma è un punto: difficile dire due punti persi, ne abbiamo uno in più rispetto a quando siamo arrivati.

Sulla precisione. Abraham ha avuto occasioni importanti.

Ha giocato bene. Ha fatto una buona partita. L’ultima cosa che dico è accusare i miei di un errore individuale. Falcone ha fatto ottime parate, Abraham ha costruito occasioni per sé. Sono partite in cui non hai 10 palle gol, ma 3-4 e devi fare gol. Quando il Lecce recupera palla si sente un click nella transizione, sono aggressivi nel contropiede. Me l’aspettavo difficile. Non sono dispiaciuto con i miei.

Nel secondo tempo la Roma ha creato di più. La prestazione le è piaciuta? Mi è piaciuto anche sentire qualcosa nello spogliatoio: c’è gente che non è felice dopo il risultato. Significa tanto, è fantastico sentire questa evoluzione nella mentalità. C’è chi diceva che è stata una partita dura, aggressiva: 2-3 anni per la Roma sarebbe stata persa, ora abbiamo la giusta mentalità. Merito loro: non sono critico con loro, anche se di solito l’allenatore della squadra con più qualità attacca il modo di giocare così. Lazio-Atalanta non possono vincere entrambe, noi abbiamo un punto in più. A Gini manca l’intensità, il Gallo sta arrivando finalmente ad una condizione fisica che può essere utile. Adesso inizia la difficoltà per noi: giocare tre partite e l’Europa League. Nessun tipo di rammarico con i ragazzi e con la prestazione.

Sull’arbitraggio.

Ho parlato adesso con Aureliano. Dico quello che gli ho detto: partita difficile anche per lui. Molto aggressiva, veloce, con molti contrasti e seconde palle. Ha fatto il suo livello. Dopo rivedendolo nell’Ipad è sicuro secondo giallo per Strefezza. Aureliano ha fatto del suo meglio: ha lasciato che la partita avesse questa bellezza. Freddo, campo non in ottime condizioni, la squadra più piccola a cercare di fare il proprio punto, quella più grande che cerca di vincere: ottimo così.